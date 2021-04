Deze knopen moet het Overlegcomité vandaag doorhakken

Het Overlegcomité komt straks weer samen om de coronamaatregelen te bespreken. Volgens premier Alexander De Croo moeten we niet rekenen op versoepelingen, maar daar denken verschillende Vlaamse en Waalse politici anders over. Deze kwesties komen straks waarschijnlijk aan bod.

Horeca

In eerste instantie zal het gaan over de heropstart van de horeca. Vanaf 8 mei mogen restaurant- en caféhouders in principe hun terrassen weer uitstallen. Maar er is nog geen duidelijkheid over het sluitingsuur van de terrassen. De virologen schuiven 20 uur naar voren, de horeca zelf mikt op 23 uur. Aan de politiek om te laveren tussen die twee tijdstippen. Verder rijst ook de vraag met hoeveel volk je aan één tafel zal mogen zitten. Zes personen of vier? Met enkel personen uit je eigen bubbel, of ook met anderen?

LEES OOK. Cijfers na vier weken niet uit gevarenzone, maar nog dieper in het rood: is de ‘paaspauze’ een mislukking? (+)

Evenementen

Een tweede groot twistpunt zijn de evenementen. De sector rekent op perspectief, maar de standpunten van de regionale ministers – die het exitplan van de cultuursector integraal willen uitvoeren – en hun federale collega’s – geruggensteund door een heel wat voorzichtiger plan van coronacommisaris Pedro Facon – liggen ver uit elkaar.

Zomerkampen

Een derde discussiepunt lijken de zomerkampen te worden. De jeugdsector hoopt daarover vandaag al meer duidelijkheid te krijgen over de voorwaarden, zodat begonnen kan worden met de voorbereidingen.

Vanaf 15 uur

Beslissingen die genomen zullen moeten worden op het Overlegcomité: dat verzamelt vanaf 15 uur. Zo gauw er nieuws bekend raakt, kan u uiteraard volgen in onze liveblog.