Familie woest door schandaaldocumentaire over André Hazes: “Onvoorstelbaar dat dit mogelijk is”

De documentairereeks ‘Kleine jongen’, over schlagerzanger André Hazes, doet opnieuw flink wat stof opwaaien in Nederland. Vorige week was het nog dochter Roxeanne Hazes die zich kwaad maakte over het gebruik van privébeelden in de serie, ditmaal zijn het de nabestaanden van Ellen Wolf (de tweede ex-vrouw van Hazes) én de dochter van Hazes met zijn eerste vrouw die boos zijn.

“In deel twee van ‘Kleine Jongen’ worden beelden en filmpjes vertoond van Ellen (die overleed in 2005, red.). Als nabestaanden zijn wij nooit gevraagd of geïnformeerd om goedkeuring of deelname”, aldus weduwnaar Joppe de Ree. “Gezien het feit dat het geldelijk gewin van deze documentaire naar een partij gaat waar wij ons niet bepaald in kunnen vinden, en wij vinden dat er geld wordt verdiend over de rug van onze dierbare Ellen, hebben wij contact gezocht met AvroTros en de productiemaatschappij om de uitzending te stoppen of de deelname van Ellen te schrappen. Nul op het rekest dus”, vervolgt hij gefrustreerd.

De Ree benadrukt dan ook dat hij en zijn familie zich “ten zeerste distantiëren”, en een beroep doen op Rachel Hazes (de derde vrouw van Hazes, red.) “om de opbrengsten van deze serie te doneren aan de opvang van kinderen die seksueel misbruikt zijn in hun leven”. Ellen Wolf was de tweede vrouw van Hazes, ze waren getrouwd van 1981 tot 1990. Een jaar later trouwde Hazes met Rachel, de voormalige oppas van de familie. In de aflevering van woensdag vertelde Rachel dat ze vijftien was toen ze voor de eerste keer seks had met de toen nog getrouwde Hazes.

“Zo wil ik me mijn vader niet herinneren”

Ook de familie van de eerste vrouw van Hazes, Annie Dijkstra, laat in het Nederlandse weekblad Privé weten zeer ongelukkig te zijn met de documentaire. “Door het zien van de eerste aflevering ben ik volkomen van slag geraakt”, aldus dochter Annie. “Inmiddels heb ik ook de tweede aflevering gekregen. Ook deze aflevering heeft mij zo veel pijn gedaan. Ik ben er echt kapot van, maar ga niet met mijn vinger wijzen. Maar dat dit mogelijk is, is onvoorstelbaar. Zo wil ik me mijn vader niet herinneren.”

Producent VincentTV weigert commentaar te geven op het ongenoegen van de familieleden. Televisiezender AvroTros laat in een korte reactie weten “contact te hebben met de directbetrokkenen”, maar wil geen nadere toelichting geven.