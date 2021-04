Vrijdagmorgen is een grote brand uitgebroken in een appartementsgebouw in Tubeke. Dat meldden de Waals-Brabantse hulpdiensten. Eén persoon raakte daarbij zwaargewond en verkeert in levensgevaar. Het parket gaat uit van kwaad opzet.

De brandweer werd omstreeks 5 uur opgebeld voor een brand in de rue de la Soie in Tubeke. Er vielen meerdere gewonden, van wie één zwaargewonde persoon werd overgebracht naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek.