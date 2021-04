Vrienden en familie moeten plots afscheid nemen van jonge Limburgse mama: “Haar hart klopte alsof ze de allerzwaarste inspanningen deed”

Zonhoven -

Het was zo’n onvoorstelbaar droevig overlijdensbericht eerder deze maand. Totaal onverwacht moesten familie en vrienden afscheid nemen van de 20-jarige Yvana Sallaerts uit Zonhoven. Een jonge, dappere moeder die vastberaden vocht tegen haar auto-immuunziekte, en die nog zoveel mooie toekomstplannen koesterde. Haar partner, familie en vrienden reageren verslagen: “Ik bleef liever gelukkig met ons drietjes dan nog een kind te krijgen, wat een risico was. Het is zo onwezenlijk, net dat gesprek hebben we een dag voor haar dood nog gevoerd.”