Donald Trump haalt nog eens ouderwets uit: “De racistische uitlatingen van LeBron James zijn hatelijk”

Het zit er bovenarms op tussen Donald Trump en LeBron James. De voormalige Amerikaanse president beschuldigt de basketbalster ervan “het land te verdelen”, nadat James een Twitterbericht verstuurde waarin hij een politieagent die een zwart meisje doodschoot viseerde.

James plaatste het bericht woensdag, een dag nadat de 16-jarige Ma’Khia Bryant in de stad Columbus in de staat Ohio was doodgeschoten door een agent die tussenkwam bij een huiselijk geschil. Hij richtte zicht tot Nicholas Reardon, de agent in kwestie, met de woorden: “Jij bent de volgende: verantwoording”. Dat was een verwijzing naar een eerder bericht waarin James het vonnis in de rechtszaak tegen Derek Chauvin, de politieagent die George Floyd om het leven bracht, had toegejuicht met het woord “Verantwoording”.

James verwijderde het bericht snel na publicatie weer, maar niet voordat Donald Trump het gezien had. De voormalige Amerikaanse president – die niet langer over een eigen Twitteraccount beschikt – schreef dat “LeBron James zich zou moeten focussen op basketbal, in plaats van deel uit te maken van de vernietiging van de NBA, die zonet de laagste kijkcijfers in de lange geschiedenis van de competitie heeft laten optekenen. Zijn RACISTISCHE uitlatingen zijn verdelend, hatelijk, beledigend en vernederend. Hij is misschien een grote basketbalspeler maar hij niets om ons Land samen te brengen!”