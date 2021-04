Rusland start terugtrekking van soldaten uit gebieden aan Oekraïense grens

Na de omstreden legeroefeningen op het geannexeerde schiereiland de Krim, is Rusland vrijdag gestart met de aangekondigde terugtrekking van militairen uit de grensgebieden.

De soldaten die aan de oefeningen hebben deelgenomen, keren terug naar hun legerbases, maakte het Russische ministerie van Defensie vrijdag bekend, volgens het persagentschap Interfax. De terugtrekking van het militair materiaal verloopt via het spoor-, scheepvaart- en vliegverkeer. De aftocht van de troepen uit de Krim en het westen van Rusland start vrijdag en duurt tot 1 mei, zei de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe.

Oekraïne en de NAVO-landen waren ongerust over een Russische troepenopbouw in de gebieden aan de grens met Oekraïne. Sjojgoe had de terugkeer naar de kazernes donderdag al aangekondigd. Het desbetreffende decreet ging vrijdag van kracht.

Op de oefensite Opoek is gestart met de inscheping van militairen op oorlogsschepen. Tijdens de oefeningen waren daar zowat 10.000 soldaten gelegerd. Ook gevechtsvliegtuigen die deelnamen, keren terug naar hun respectievelijke bases.