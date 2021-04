Opgelet: Deboosere waarschuwt voor gevaarlijke vrieskou

Afgelopen nacht zakten de temperaturen op verschillende plaatsen weer onder het vriespunt. In Limburg, Luxemburg en de Kempen werd in de nacht van donderdag op vrijdag zelfs tot bijna twee graden onder nul gemeten, maar ook in Oost-Vlaanderen en de Hoge Venen waren de temperaturen negatief. Weerman Frank Deboosere waarschuwt voor een “gevaarlijke vrieskou”.

Het is niet de eerste en ook zeker niet de laatste keer dat we vrieskou meemaken in april. Ook rond IJsheiligen tussen 11 en 14 mei durft het weleens te vriezen. Dat is normaal voor deze tijd van het jaar, maar minder goed nieuws voor de bloesems van fruitbomen.

“We hebben een warme maand maart gehad, waardoor de natuur vroeger in bloei is gekomen. Maar de knoppen die al uitkwamen, zijn kwetsbaar voor de vorst die nu terugkeert”, aldus Deboosere. Daarom wil hij er op tijd voor waarschuwen, zodat fruittelers voorzorgen kunnen nemen tegen vorstschade. Dat kan door vuurpotten en verwarmingsinstallaties te plaatsen. Ook de komende nachten voorspelt Deboosere nog temperaturen onder nul. De grondvorst kan nog een tijdje aanhouden.