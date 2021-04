Quarantaine belooft stukken strenger te worden voor wie terugkeert uit risicozone, en daar is de politie alvast blij mee

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil dat wie terugkomt uit een hoogrisicogebied niet meer naar de winkel of apotheker mag. Dat vertelde ze vrijdagochtend op Radio 1 nadat ze een vraag kreeg over de verschillende besmettingen met de Indiase variant in ons land. “Dat is voor ons een betere oplossing dan hoe het nu gebeurt”, klinkt het bij de politie.