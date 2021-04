Zware brand op militair domein na schietoefening van het leger: brandweer massaal uitgerukt

Brecht - De brandweer is vrijdag massaal uitgerukt naar het militair domein Groot Schietveld in Brecht. Daar woedt een grote brand, er is een rookpluim zichtbaar in de wijde omgeving, tot in Antwerpen. “De brand ontstond bij schietoefening van het leger”, legt Sven Deckers (N-VA), burgemeester van Brecht, uit. In de brandweerkazerne vindt momenteel crisisoverleg plaats, in aanwezigheid van de burgemeester.

Brandweer Zone Rand schaalde snel op en het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd. Ploegen uit verschillende posten blijven aankomen in het gebied. In het Groot Schietveld is een perimeter opgesteld. “Op dit ogenblik is die perimeter beperkt tot binnen het Schietveld. We willen die zo beperkt mogelijk, maar de exacte omvang van de brand is op dit moment nog niet duidelijk.”

“Het gaat om een vrij omvangrijke brand, verschillende korpsen zijn aanwezig op het terrein om het vuur zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Er is ook luchtsteun gevraagd in de vorm van een blushelikopter. Er is ook militaire steun aanwezig, en ook brandweerzone Taxandria komt ons ondersteunen”, aldus Deckers. “Risico op zulke branden bestaat altijd. Nu was het al enkele jaren geleden dat er hier nog een had plaatsgevonden.”

Foto: bfm

Geurhinder

Door de gunstige windrichting blijft de rookpluim boven het gebied hangen. De rookpluim is wel te zien tot in Ekeren en Antwerpen. Vooral in de omgeving van Ekeren is geurhinder niet uitgesloten. Brandweer Zone Antwerpen raadt omwonenden aan om ramen en deuren bij hinder gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.

De Kampweg (N133) tussen Wuustwezel en Brecht is momenteel afgesloten voor alle verkeer, dat plaatselijk moet omrijden via de E19 Sint-Job-in-’t-Goor of Loenhout.

Foto: bfm