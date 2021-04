Sihame El Kaouakibi was zelf voorzitter van commissie die advies gaf over subsidies

De provincie Antwerpen gaf in een periode van zeven jaar liefst 219.179 euro subsidies aan de vzw Let’s Go Urban (LGU) van Sihame El Kaouakibi. Opvallend: de ex-Open VLD’ster was zelf lid en zelfs voorzitter van de projectencommissie bovenlokale culturele projecten, die advies gaf over cultuursubsidies.