Intensivisten houden hart vast voor versoepelingen: “Nu al is er tweemaal per dag spoedoverleg om te bespreken wie we wel en niet kunnen behandelen”

De coronamaatregelen dienen vooral om de druk op de ziekenhuizen te temperen, die nog altijd hoog blijft. Maar ondanks die slechte cijfers komt het Overlegcomité straks samen om over nog meer versoepelingen te spreken. Wat vinden ziekenhuizen van die race naar versoepelingen? “We houden ons hart vast.”

Jan Stroobants, spoedarts van het UZ Antwerpen maakt zich zorgen om de schreeuw om versoepelingen. “De druk op de ziekenhuizen is verre van weg. Want er is niet alleen corona. Het leven daarnaast gaat ...