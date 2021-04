Schalke laat spelers na aanval door fans zelf de keuze om dit seizoen nog te spelen

De spelers van Schalke 04 mogen zelf beslissen of ze al dan niet in actie willen komen in de resterende competitiewedstrijden. De club uit Gelsenkirchen is na de midweeknederlaag bij Arminia Bielefeld (1-0) zeker van degradatie uit de Bundesliga en de woede was na afloop groot bij de supporters.

Het team werd uitgescholden en fysiek aangevallen door verschillende honderden fans toen ze terug aankwamen aan hun stadion na de noodlottige nederlaag die de vierde degradatie uit de clubgeschiedenis bezegelde.

“Ik kan ermee leven als een speler de laatste vier matchen niet meer wil spelen. De trainersstaf houdt individuele gesprekken met de spelers en biedt hen ook hulp aan”, vertelde bestuurslid Peter Knaebel vrijdag aan Bild.

De politie spreekt van “massale agressie” en onderzoekt het incident. Schalke komt komend weekend niet in actie omdat de wedstrijd tegen Hertha Berlijn uitgesteld is omwille van een corona-uitbraak bij Hertha, die het hele team in quarantaine houdt.