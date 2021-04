Carrasco en co op dreef, miserie voor Meunier: de strijd voor één begeerd plekje bij de Duivels barst los

Midweekvoetbal is een doorn in het oog van veel supporters, maar Roberto Martinez heeft zich de voorbije dagen toch geamuseerd. De bondscoach zag niet alleen Dries Mertens en Adnan Januzaj scoren, ook vele van zijn vleugel‘verdedigers’ waren beslissend voor hun ploeg. Met het EK in zicht is de strijd om de wingbackpositie losgebarsten. Een overzicht.