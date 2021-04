Angst voor corona-uitbraak in basiskamp op Mount Everest

Minstens één klimmer die de Mount Everest probeerde te beklimmen, heeft positief getest op Covid-19. Daardoor is er angst ontstaan voor een corona-uitbraak op ‘s werelds hoogste top.

Erlend Ness, een Noorse klimmer, testte op 15 april positief en verblijft momenteel bij een vriend na een behandeling in twee ziekenhuizen in Kathmandu. “Ik voel me nu goed, maar mijn dokter heeft me aangeraden om niet weer de bergen in te gaan. Mijn longen zullen nog zeker zes maanden nodig hebben eer ze volledig hersteld zijn”, klinkt het vrijdag.

De man verbleef voor zijn evacuatie naar het ziekenhuis twee dagen in het basiskamp. Daardoor is ongerustheid ontstaan over een mogelijke uitbraak van het virus, al houden Nepalese autoriteiten daarover de lippen stijf op mekaar. Volgens een ziekenhuis in Kathmandu hebben intussen wel “een aantal klimmers” een positieve test afgelegd, details over hun toestand zijn nog niet gekend.

Het basiskamp biedt momenteel plaats aan zowat 700 mensen, onder wie klimmers en gidsen. Volgens het Nepalese ministerie van Toerisme hebben in totaal 377 klimmers een vergunning gekregen om dit voorjaar de Everest te beklimmen.