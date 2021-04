PODCAST. De Bonnie & Clyde van de Kempen: het koppel dat dagenlang een gevangenisverpleegster gijzelde en vermoordde

Een brave, behulpzame gevangenisverpleegster: dat was Christine Lenaerts (45) volgens al haar collega‘s en kennissen. Maar net dat werd haar fataal. Want toen ze een koppel gedetineerden wilde helpen, belandde ze in een nachtmerrie. Ze werd dagenlang gegijzeld, beroofd, meegesleurd op een waanzinnige roadtrip door de Kempen. En uiteindelijk vermoord. De wrange vraag die na haar dood bleef hangen: mocht dat criminele koppel wel op vrije voeten rondlopen?