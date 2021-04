EK 2020: Sevilla vervangt Bilbao als gaststad, wedstrijden van Dublin worden verplaatst naar Sint-Petersburg en Londen

Sevilla vervangt Bilbao als Spaanse EK-gaststad. De wedstrijden van Dublin worden verplaatst naar Sint-Petersburg en Londen. München blijft speelstad

De Spaanse regio Andalusië kon de UEFA garanderen dat 30 procent van de maximumcapaciteit van het Estadio La Cartuja gebruikt kan worden. Daardoor zouden ongeveer 20.000 fans de wedstrijden kunnen bijwonen. Het gaat om drie groepswedstrijden en een achtste finale. Interessant voor ons land, want als de Rode Duivels hun groep als winnaar afsluiten, spelen ze bij de laatste zestien in Sevilla. Het stadion werd eind vorig eeuw gebouwd om het WK atletiek te ontvangen. Sindsdien werden er onder meer een UEFA Cup-finale en enkele finales van de Copa del Rey gespeeld. De plaatselijke clubs FC Sevilla en Betis hebben er hun thuisbasis niet.

Sevilla vervangt zo in extremis Bilbao. De zeer strikte gezondheidsmaatregelen van de Baskische gaststad maken het erg moeilijk om publiek toe te laten, een voorwaarde die UEFA had gesteld om het EK te mogen ontvangen.

Dublin

De vier wedstrijden die in de Ierse hoofdstad Dublin gepland stonden, verhuizen naar het Russische Sint-Petersburg en de Britse hoofdstad Londen. Sint-Petersburg, waar de Rode Duivels hun groepswedstrijden tegen Rusland en Finland afwerken, neemt de drie groepswedstrijden over. In totaal worden er zo zeven EK-wedstrijden in Rusland gespeeld. De achtste finale verhuist van Dublin naar Londen. Net als Bilbao kon de Ierse hoofdstad gezien de huidige coronacijfers niet garanderen dat er toeschouwers konden worden toegelaten.

De tickets voor de wedstrijden in Bilbao en Dublin worden geannuleerd en de fans zullen volledig terugbetaald worden. Zij krijgen eveneens voorrang bij de ticketprocedure voor de duels in de nieuwe speelsteden.

Het Duitse München kon vrijdag garanties van de deelstaat Beieren voorleggen dat ze komende zomer toeschouwers kunnen ontvangen in de Allianz Arena en werd zo bevestigd als EK-speelstad. In München zullen minstens 14.500 toeschouwers de wedstrijden kunnen bijwonen. De totale capaciteit van de Allianz Arena bedraagt 70.000 toeschouwers. Het stadion zal dus voor ongeveer een vijfde gevuld kunnen worden. In München worden drie groepswedstrijden en een kwartfinale afgewerkt.

Andere steden

De overige negen gaststeden bevestigden eerder al dat zij toeschouwers konden ontvangen. In Boedapest worden volle tribunes nagestreefd, in Sint-Petersburg en Bakoe wordt gemikt op 50 procent, terwijl in Amsterdam, Boekarest, Glasgow en Kopenhagen - waar de Rode Duivels ook een groepsmatch afwerken - gerekend wordt op een bezettingsgraad van 25 tot 33 procent.

Rome, dat ook even een twijfelgeval was, kon woensdag meedelen op z’n minst 25 procent van haar stadion te zullen vullen. In de Italiaanse hoofdstad wordt op 11 juni de openingswedstrijd gespeeld. Ook Londen hoopt op minstens 25 procent.