Koppel geeft gigantisch trouwfeest in peperdure villa. Maar dan komt de eigenaar plots opdagen

Een koppel uit Florida dacht de perfecte bruiloft gepland te hebben. Ze nodigden hun gasten uit voor een feest in een villa van bijna 4,7 miljoen euro die niet van hen was. Toen plots ook de eigenaar opdaagde, en het feest in het water viel. “We dachten dat het leegstond.”

Nathan Finkel keek vreemd op toen hij op 17 april aankwam bij zijn villa en merkte dat er een trouwfeest aan de gang was. Hij belde meteen de politie om te melden dat mensen zijn huis hadden binnengedrongen en niet wilden vertrekken.

Ze waren er om het huwelijk te vieren van Senita Jones en Courtney Wilson. Die laatste had zich een poos eerder nog voorgesteld als een mogelijke koper van het vastgoed. Ze was naar eigen zeggen enorm onder de indruk van de villa met een grote balzaal, bar, cinema, bowlingbaan, zwembad en tennisveld en wou er graag haar droombruiloft organiseren. Ze vroeg de eigenaar nog of ze de locatie mocht gebruiken, maar die weigerde.

“Welkom in ons huis”

Het koppel legde zich niet neer bij die weigering. Omdat ze dachten dat er op dat moment niemand in het huis woonde, waagden ze toch hun kans. Ze stuurden hun gasten een uitnodiging voor het feest dat zou plaatsvinden in ‘The Wilson’s Estate’. “We zijn vereerd jullie te verwelkomen in ons huis”, schreven ze op de uitnodiging. Maar dat was dus een flagrante leugen: ze hadden de locatie niet gehuurd en al zeker niet gekocht.

Toen middenin het feestgedruis plots de eigenaar van de villa opdook, vielen ze door de mand. De man was niet opgezet met het evenement en vroeg het koppel om te vertrekken. En toch gaven de koppige Wilson en Jones nog niet op: ze vertelden hem dat niemand minder dan God hen had gezegd dat het feest daar moest plaatsvinden. Finkel belde uiteindelijk de politie om het domein te helpen ontruimen.