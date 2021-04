Ex-topadviseur van Boris Johnson verdacht van perslek over “belastingdeal” met Dyson

Dominic Cummings, de voormalige topadviseur van de Britse premier Boris Johnson, krijgt de schuld van het lekken van sms’jes tussen Johnson en stofzuigerfabrikant James Dyson. Britse media konden woensdag de hand leggen op die tekstberichten, waaruit blijkt dat Johnson de Dyson-oprichter belastingvoordelen beloofde als hij naar Groot-Brittannië zou komen.

Er is een intern onderzoek gestart naar hoe de berichten tussen Johnson en miljardair Sir James Dyson naar journalisten zijn gelekt, maar volgens bronnen uit Downing Street wordt er met de beschuldigende vinger gewezen naar Cummings, die in november opstapte als Johnsons topadviseur.

“Dominic houdt zich bezig met het systematisch lekken. We zijn zeer bezorgd over berichten in private WhatsApp-groepen”, aldus een anonieme bron in The Times, die eveneens suggereert dat Johnson erg bedroefd was toen “een bittere” Cummings afgelopen november Downing Street verliet.

Een andere bron van Downing Street 10, die anoniem geciteerd wordt in The Telegraph, vreest eveneens dat Cummings achter het perslek zit. “Het is duidelijk dat Cummings legitieme toegang had tot die berichten terwijl hij op nummer 10 werkte,” klinkt het. “Als je het verband legt, lijkt het alsof het lek van Dominic komt.” Cummings zelf heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen.

De gelekte sms’en wekken de schijn dat Boris Johnson de stichter van Dyson belastingvoordelen zou beloofd hebben als hij naar Groot-Brittannië zou komen om er beademingstoestellen te produceren. In een sms zegt Johnson dat hij een belastingkwestie zal “regelen”. In een latere conversatie verzekert de premier dat zijn regering “hem zal steunen om te doen wat nodig is.”