Na crash van zelfrijdende Tesla: was het de schuld van de inzittenden of van de autopiloot?

Een Tesla-wagen is zaterdag in Texas tegen een boom gecrasht. De twee inzittenden overleefden de klap niet. Opvallend: op het moment van het ongeluk zat niemand achter het stuur van de zelfrijdende auto. “Het veiligheidssysteem kan omzeild worden door een gewicht aan het stuur te hangen. Dat zal bij de crash ook het geval geweest zijn”, aldus auto-expert Tony Verhelle.

Afgelopen zaterdag, op 16 april, is een Tesla Model S in Texas tegen een boom gecrasht. Volgens het politieonderzoek is de auto tegen hoge snelheid van de weg geraakt en zat er op dat moment niemand achter het stuur. Twee mannen, een 69-jarige en een 59-jarige Amerikaan, waren op slag dood. Het veiligheidssysteem van de Tesla autopiloot-functie maakt het volgens Tesla-CEO Elon Musk echter onmogelijk om zonder bestuurder in autopiloot verder te rijden. Klopt niet, aldus de Amerikaanse consumentenorganisatie Consumer Reports: het veiligheidssysteem is gemakkelijk te omzeilen is.

Bestuurder nodig

Wagenfabrikant Tesla streeft al jaren naar volledig zelfrijdende auto’s, maar het autopilootsysteem staat nog niet op punt. “Er zijn vijf niveaus van zelfrijdende auto’s en Tesla bevindt zich op niveau drie”, aldus auto-expert Tony Verhelle. “Dat wil zeggen dat een Tesla auto in bepaalde omstandigheden dingen zelf kan doen. Denk maar aan automatisch afstand houden met de voorligger en andere auto’s inhalen op snelwegen. Er is wel nog een voorwaarde aan verbonden: de bestuurder moet achter het stuur blijven zitten, zodat die kan ingrijpen wanneer het nodig is.”

Tesla eist van zijn auto-eigenaars dat een bestuurder achter het stuur blijft zitten. Dat wordt ook gecontroleerd met sensoren in het stuurwiel. En dat bleek bij de crash niet het geval te zijn. “Als de bestuurder een geluidsignaal hoort, kan die meteen zelf de controle over het stuur overnemen”, zegt Verhelle. “Maar het veiligheidssysteem kan omzeild worden door een gewicht aan het stuur te hangen. Dat zal bij de crash ook het geval geweest zijn.”

Autopiloot stond niet aan

De twijfel rond het autopilootsysteem is wel nog niet volledig uitgeklaard. Elon Musk tweette maandag nog over de autopilootfunctie van de gecrashte Tesla. Uit de On-board Diagnostics, de data die de wagenfabrikant verzamelt van elke Tesla-auto, leidt hij af dat de autopilootfunctie niet aanstond tijdens de crash. “Hoe je zonder autopiloot en zonder bestuurder kan rijden, weet ik niet. Er kan aan het systeem gesleuteld zijn”, reageert Verhelle.

Toch meent Verhelle dat het ongeluk niet veel invloed zal hebben op de wagenfabrikant. “Tesla heeft wel al wat meegemaakt als het gaat over autopilootcrashes. Maar gewoonlijk kan dat herleid worden tot een fout van de bestuurder. Ook in dit geval.”