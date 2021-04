Wegens racisme geschorste Ondrej Kudela gaat in beroep tegen straf van tien wedstrijden

Slavia Praag-verdediger Ondrej Kudela gaat in beroep tegen zijn schorsing van tien speeldagen die hij onlangs kreeg vanwege racistische uitlatingen aan het adres van Rangers-speler Glen Kamara, zo bevestigde zijn advocaat vrijdag aan nieuwsagentschap AFP.

De feiten vonden medio maart plaats in het Ibrox Stadium van Glasgow, in de terugwedstrijd van de achtste finales in de Europa League. Televisiebeelden toonden aan dat Kudela, die zijn mond met de hand bedekte, zich over Kamara boog en een opmerking maakte die de Rangers-middenvelder furieus deed uitbarsten. Kamara riep de UEFA vervolgens op om actie te ondernemen.

In afwachting van een beslissing in de racismezaak werd Kudela begin deze maand al voor één speeldag geschorst en miste hij de kwartfinales tegen Arsenal. Als de schorsing behouden blijft, mist Kudela ook het EK met zijn land Tsjechië.

Ook Kamara geschorst

Kamara werd op zijn beurt voor drie speeldagen geschorst omdat hij Kudela na het laatste fluitsignaal in de spelerstunnel had aangevallen.

Het beladen duel tussen Rangers en Slavia werd uiteindelijk met 0-2 gewonnen door de Tsjechen, na doelpunten van Nicolae Stanciu (ex-Anderlecht) en Peter Olayinka (ex-AA Gent en -Zulte Waregem). Rangers beëindigde de wedstrijd met negen, na twee keer geel voor Leon Balogun en de rechtstreekse uitsluiting voor Kemar Roofe. De voormalige aanvaller van RSC Anderlecht kreeg voor zijn uitsluiting een schorsing van vier speeldagen. De Engelse spits ging met de voet veel te hoog vol door op Slavia-doelman Ondrej Kolar, waarbij die laatste de voet vol in het aangezicht kreeg en daarbij een barst in de schedel opliep. Voor hun aandeel in de opstootjes op het veld kreeg Rangers ook een boete van 11.000 dollar.