Zes maanden ziek, zes maanden volledig betaald: Sihame El Kaouakibi ontvangt “schaamteloos” loon zonder te werken

Parlementsleden hebben een apart statuut. Wie maandenlang ziek is, krijgt toch de volledige vergoeding doorbetaald. Dat is ook zo voor Sihame El Kaouakibi (ex-Open VLD). “Zij is nu afwezig wegens ziekte, terwijl ze wel blakend van gezondheid persconferenties kan geven, actief kan zijn op sociale media en zelfs op de vastgoedmarkt”, aldus critici.