Ze gaven elkaar het OK-teken en begonnen aan hun duik, maar duiker Frank kwam in de problemen en stierf: “Dit komt heel hard aan”

Ekeren / Mechelen -

“Het kan bijna niet anders of Frank is gestorven aan hartfalen. Een duikongeval op die plek is voor 99 procent uitgesloten.” Het overlijden van Frank Dams (48) uit Mechelen komt hard aan in het duikmilieu. Hij overleed donderdagavond onverwacht tijdens een duik in de Ekerse Putten.