Enorme belastingvoordelen voor clubs en spelers, maar hoeveel zou je zelf overhouden als je profvoetballer was?

De afgelopen dagen kon je in Het Nieuwsblad lezen dat een profvoetballer in de Jupiler Pro League gemiddeld 430.352 euro per jaar verdient. En toch krijgt het profvoetbal jaarlijks 200 miljoen euro fiscale en RSZ-voordelen cadeau. Maar wat zou jij eigenlijk overhouden als je zelf als profvoetballer belast werd? Wij zochten het voor je uit.