Eén huis, één gezin? “Dat ideaal is in de nabije toekomst niet meer houdbaar”

Een tuin, een waskot, een keuken. Het zijn ruimtes die we in de toekomst veel meer met elkaar moeten delen. Want ruimte is schaars. Dat zegt de Vlaamse Bouwmeester Erik Wieërs in zijn ambitienota. “Een vrijstaand huis, het liefst met een mooie auto erbij: dat ideaal is in de nabije toekomst niet meer houdbaar.”