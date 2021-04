Voormalig topatlete en realityster Caitlyn Jenner wil gouverneur van Californië worden en zal zich daarom kandidaat stellen tijdens de volgende verkiezingen. Dat heeft ze vrijdag aangekondigd.

“Als Californiërs hebben we nu de kans om onze staat fundamenteel te veranderen voor het te laat is”, schreef de 71-jarige Jenner op Twitter. “Het opnemen tegen vastgeroeste politici uit Sacramento vereist een vechter die niet bang is om te doen wat juist is. Ik heb al bewezen dat ik een winnaar ben en de enige buitenstaander die een einde kan maken aan de rampzalige tijd van Gavin Newsom als gouverneur.”

Jenner is al jarenlang Republikein en zal ongetwijfeld veel media-aandacht krijgen tijdens haar campagne. Maar er wordt vooral gevreesd dat ze te weinig ervaring heeft op politiek vlak.

Al wil dat niet per se iets zeggen over de Californiërs. Zij verkozen in het verleden al twee acteurs tot gouverneur: Arnold Schwarzenegger en Ronald Reagan. Die laatste schopte het zelfs tot in het Witte Huis.

Jenner zal het samen met drie andere Republikeinen moeten opnemen tegen de huidige gouverneur Newsom. Ook zakenman John Cox, voormalig burgemeester van San Diego Kevin Faulconer en Doug Ose, voormalig congreslid, stapten al in de race.