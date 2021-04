Paardenstallen ontruimd uit schrik voor het vuur, landbouwers zijn woest

Brecht / Wuustwezel -

De landbouwers die met hun landerijen aan het Groot Schietveld in Brecht en Wuustwezel grenzen, zijn woest na de brand die er woedt. “Wij moeten ons aan de strengste normen houden, de militairen mogen de natuur kapotschieten. Is dat normaal?” Stal Sterbos op de Brasschaatbaan in Overbroek (Brecht), is geëvacueerd.