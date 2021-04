Eden Hazard laat kapper overvliegen naar Spanje voor nieuwe snit

U had het misschien al gezien op de trainingsbeelden van Real Madrid: Eden Hazard heeft opnieuw een strak kopje. Logisch, want hij ging recent onder het mes. Het kappersmes, wel te verstaan.

Real-trainer Zinédine Zidane had vrijdag uitstekend nieuws over de Rode Duivel. “Hij zal in de selectie zitten voor de wedstrijd van zaterdag tegen Real Betis”, aldus de Fransman.

En daar hoort uiteraard een frisse snit bij. Hazard liet dan ook zijn persoonlijke kapper overkomen vanuit Engeland. Het gaat om Ahmed Alsanawi, die nogal wat bekende namen onder zijn cliënteel mag rekenen. Zoals Paul Pogba en Jesse Lingard.

“Ik behandel elke klant evenwaardig, wie ze ook zijn”, zei de kapper ooit. Opvallend: de man speelt zelf amateurvoetbal en doet dat op dezelfde positie als Hazard. “Eden geeft me soms advies. In ruil geef ik hem tips voor zijn kapsel. Als zijn look doorheen de jaren veranderd is, dan is dat dankzij mij.”

Deze week was het dus opnieuw aan Alsanawi om tips uit te wisselen met Hazard. Hij pakt een vlucht van Engeland naar Spanje en gaf de aanvaller een nieuwe snit. Hopelijk brengt het Hazard dit weekend geluk bij zijn potentieel wederoptreden voor Real.