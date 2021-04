Gerecht valt binnen bij satirisch blad ‘tScheldt wegens “aanzetten tot haat”

Het gerecht is vanochtend binnengevallen bij het satirisch blad ‘tScheldt in Antwerpen en op een aantal andere adressen die gelinkt worden aan het blad. Een medewerker van ‘tScheldt werd voor enige tijd gearresteerd en ondervraagd. Er zouden ook computers, gsm’s en documenten in beslag genomen zijn.

“De huiszoekingen zijn geen gevolg van een klacht, maar kwamen er op initiatief van het parket”, aldus parketwoordvoerder Kristof Aerts. “Het gerechtelijk onderzoek dat nu gevoerd wordt door de onderzoeksrechter in Mechelen gaat over feiten van belaging, inbreuken op de telecomwetgeving en aanzetten tot haat.” Eén en ander zou terug te brengen zijn tot een artikelenreeks vorige zomer waarin Zelfa Madhloum, woordvoerster van Open VLD-voorzitter Lachaert, zwaar op de korrel werd genomen. De zaak zorgde toen voor een storm op sociale media. In de artikels werd Madhloum een “sjoemelpoppemie” genoemd en haar voedingsbedrijf een “spookbedrijf”.

Op de website van ‘tScheldt schrijft het blad er een artikel over onder de titel Moord op ‘tScheldt en het blad zegt er dat de speurders de bronnen wilden achterhalen van de artikels. “Dat is niet zo. De artikels zijn allemaal anoniem. We willen vooral weten wie de artikels schreef”, zegt de parketwoordvoerder daarover.