Terreuraanslag in Frankrijk: politieagente vermoord met mes

Kort na de middag werd in de Franse gemeente Rambouillet een politieagente neergestoken in het lokale politiebureau. Zij overleed aan haar verwondingen. De dader werd doodgeschoten door een andere agent.

Rond 14.30 uur vrijdagmiddag is een man gewapend met een mes het lokale politiecommissariaat van Rambouillet, in de buurt van Parijs, binnengedrongen. Daar viel hij een agente aan en stak een mes in haar keel. De 49-jarige vrouw liep ernstige verwondingen op aan de halsslagader en kon door de hulpdiensten niet meer gered worden. Ze overleed kort nadien.

De dader kon door een andere agent neergeschoten worden. Ook hij overleed ter plekke. Het zou gaan om een 36-jarige man die niet bekend is bij de politie. Hij zou de Tunesische nationaliteit hebben en zou volgens de Franse krant Le Parisien sinds 2009 in Frankrijk wonen.

Het nationale parket voor terrorismebestrijding heeft een onderzoek geopend naar de moord op de agente.