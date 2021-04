Belgische ziekenhuizen waarschuwen: “Italiaanse toestanden niet veraf meer”

De ziekenhuizen waarschuwen dat “Italiaanse toestanden niet veraf meer zijn”, doordat het aantal coronapatiënten amper of niet daalt. Vrijdagmiddag waren er in heel België op intensieve zorg nog maar 69 van de 2.000 bedden vrij. In bijna één op de twee ziekenhuizen ligt alles vol. “Artsen en verplegers zijn totaal uitgeput.”