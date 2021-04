Bitcoin kan nu halveren in waarde, maar is straks misschien 600.000 dollar waard

De waarde van de bitcoin zal op korte termijn halveren, maar uiteindelijk zal de virtuele munt zich herstellen en klimmen naar een waarde van 600.000 dollar. Dat voorspelt de Amerikaanse investerings- en adviesdienst Guggenheim Partners.

Bitcoin doet het niet al te goed op de beursmarkt sinds vorig weekend. Vrijdag dook de waarde van de virtuele munt onder de 50.000 Amerikaanse dollar (ongeveer 41.500 euro), terwijl die vorige week nog om en bij de 65.000 Amerikaanse dollar waard was (ongeveer 53.900 euro). Toch kunnen die grote schommelingen de waarde van de bitcoin op lange termijn ten goede komen. Dat voorspelt de Amerikaanse investerings- en adviesdienst Guggenheim Partners.

“Gezien de grote interesse voor bitcoin op korte termijn, zijn de beursschommelingen heel volatiel, maar de bitcoin zal zichzelf uiteindelijk corrigeren”, vertelde Scott Minerd, hoofd investeringsmanager van Guggenheim Partners aan de Amerikaanse nieuwszender CNBC op woensdag.

LEES OOK. Van ‘huisvader-aandelen’ tot de nieuwe hype, en wat met je bitcoin-winst? Jullie vragen over beleggen beantwoord (+)

Grote schommelingen

Volgens hem zal de bitcoin verder dalen tot een 20.000 tot 30.000 Amerikaanse dollar. “Dat is een halvering in waarde, maar we hebben zulke dalingen al eerder gezien”, zei hij. “De voorraad van bitcoins wordt elk jaar 2 procent groter en de vraag ernaar stijgt steeds sneller. Dat is alles wat je moet weten. Het betekent dat de waarde van bitcoin gaat stijgen.”

Guggenheim Partners voorspelt dan ook dat de piek van de bitcoinwaarde ergens tussen de 400.000 en 600.000 dollar zal zitten. Dat zou neerkomen op een waarde tussen 331.700 en 497.500 euro. Toch zal het geen rechte lijn zijn naar succes, want de bitcoin wordt gekenmerkt door zijn grote schommelingen in waarde.

LEES OOK. Dogecoin, de parodie van bitcoin die nu 100 keer meer waard is (+)