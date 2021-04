De man die de wereld de ‘waarheid’ cadeau gaf: wij spraken met Jimmy Wales (54), de oprichter van Wikipedia

Jimmy Wales mag aanschuiven wanneer techgiganten als Mark Zuckerberg en Elon Musk een praatje slaan. Niet verwonderlijk als je de oprichter van Wikipedia bent. Twintig jaar na de geboorte van zijn geesteskind is Wales in België om te praten over het oprukkende gevaar van fake news. Is Wikipedia dan wél betrouwbaar? “De auteurs van de Encyclopedia Britannica(de oudste Engelstalige encyclopedie, red.) waren best wel zuur toen bleek dat Wikipedia bijna even degelijk was.”