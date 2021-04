Ryan Giggs aangeklaagd voor aanranding van twee vrouwen, voormalig voetbalicoon mag niet als bondscoach van Wales naar EK 2021

Ryan Giggs (47), de meest gelauwerde Britse voetballer aller tijden, is aangeklaagd voor controlerend of dwingend gedrag met mishandeling tot gevolg. De voormalige ster van Manchester United wordt ervan verdacht dat hij twee vrouwen heeft aangerand in november vorig jaar. Zelf ontkent hij alle beschuldigingen. Hij is voorlopig vrij op borgtocht en moet op 28 april voor het gerechtshof van Manchester en Salford verschijnen.

Op 1 november 2020 iets na tien uur ’s avonds stond de politie van Manchester aan het huis van voetbalicoon Ryan Giggs in Worsley. Ze had een telefoontje ontvangen dat er een hoogoplopende huiselijke twist bezig was. De politie stelde vast dat een vrouw van in de dertig lichte verwondingen had en ook een tweede vrouw had letsels.

Het Britse openbaar ministerie besliste gisteren om Giggs in staat van beschuldiging te stellen voor de verwondingen van de twee vrouwen en hij wordt ook beschuldigd van dwangmatig of controlerend gedrag tussen december 2017 en november 2020.

Foto: REUTERS

Voor Giggs is het niet de eerste keer dat hij zijn eigen ruiten ingooit. De man die met 963 wedstrijden voor Manchester United het record brak van Sir Bobby Charlton heeft het vooral lastig met vrouwen. In 2011, Giggs was toen nog voetballer, kwam hij in het nieuws door een buitenechtelijke relatie met een deelneemster aan Big Brother. Later dat jaar bleek hij een langdurige relatie te hebben gehad met zijn schoonzus Natasha, de verloofde van zijn jongere broer Rhodri. Giggs zou de vrouw ook zwanger hebben gemaakt en enkele weken voor het huwelijk de som van 500 pond (580 euro) hebben betaald om een abortus te laten uitvoeren.

Giggs vrouw Stacey probeerde haar huwelijk te redden maar verliet haar man uiteindelijk in 2016, nadat nieuwe verhalen waren opgedoken. Giggs zou buitenechtelijke relaties hebben gehad met verschillende serveersters in zijn restaurants in Manchester. Uiteindelijk ging hij een relatie aan met Kate Greville, die pr-taken uitvoerde in Hotel Football, een hotel nabij Old Trafford dat Giggs samen met zijn vriend Gary Neville in portefeuille heeft. Greville zou nu een van de mishandelde vrouwen zijn. De strafrechtelijke procedure loopt nog. Giggs ontkent de beschuldigingen. Op 28 april moet hij voor het gerechtshof van Manchester en Salford verschijnen.

Giggs was officieel nog bondscoach van Wales, maar ontbrak in de recentste interlandperiode toen Wales tegen de Rode Duivels speelden. De voetbalbond van Wales kon na de incidenten van 1 november 2020 immers niet anders dan zijn grootste icoon en bondscoach tijdelijk op non-actief zetten. Intussen bevestigde Wales dat niet Giggs, maar wel assistent Robert Page de nationale ploeg zal coachen tijdens EURO 2020 dat op 11 juni start. Giggs wenste Page in een statement veel succes.