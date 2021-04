Stad Antwerpen onderzoekt verdere werking Let’s Go Urban

Let’s Go Urban, de vzw die Sihame El Kaouakibi heeft opgericht, heeft een antwoord gegeven op de ingebrekestelling van de stad Antwerpen. Het is maar een stap in de procedure, maar wel belangrijk voor de verdere werking van Let’s Go Urban. Het Antwerpse schepencollege baseert zich hierop om een beslissing te nemen over de verdere werking.

Let’s Go Urban combineert dans met een sociale werking om kansarme jongeren te empoweren. Door het subsidieschandaal rond El Kaouakibi staat nu een voorlopige bewindvoerder aan het roer, maar intussen is er nog steeds een werking met vrijwilligers en jongeren. De stad wil niet dat zij het slachtoffer worden van het schandaal.

De inhoud van het antwoord is voorlopig niet bekend. De Antwerpse schepen van Jeugd, Jinnih Beels (Vooruit), is dat nu aan het bestuderen. Zij komt vermoedelijk in de loop van de komende week met een plan voor Let’s Go Urban. Het meest waarschijnlijke scenario is dat een andere vzw de werking overneemt.