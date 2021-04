REACTIES. Van “heel pijnlijk” tot “eindelijk een concreet perspectief voor horeca”: beslissingen van het Overlegcomité roepen gemengde reacties op

Het buitenplan kan vanaf 8 mei in werking treden als vaccinatiecampagne op zelfde manier voortgaat, bevestigt premier De Croo. De eerste reacties op de voorzichtige versoepeling voor horeca en evenementen zijn echter gemengd. De evenementensector noemt het plan een uppercut, de cafés zien nog heel wat onduidelijkheden en de virologen die hadden gepleit om niet te versoepelen, vrezen dat vier mensen uit vier verschillende bubbels aan één tafel zitten erg gevaarlijk is voor de pandemie. Alleen Horeca Vlaanderen en de Belgische Brouwers reageren hoofdzakelijk tevreden.

De nieuwe beslissingen van het Overlegcomité doen pijn. Veel pijn”, reageert Heidi Vermander van belangengroep Sound of Silence (SOS). “Het laatste sprankeltje hoop van de eventsector is vrijdagavond met een harde klap gedoofd. Dit is een nieuwe uppercut. Als sector snappen we dat events niet voor hier en nu zijn, maar na alle opofferingen en inspanningen die we de voorbije veertien maanden leverden, hadden we op z’n minst op een perspectief gehoopt. We worden al veertien maanden lang aan het lijntje gehouden”, benadrukt Vermander.

“De beslissingen van het Overlegcomité geven geen duidelijkheid voor de zo belangrijke zomermaanden en het najaar. Dit gebrek aan een langetermijnperspectief is onbegrijpelijk”, voegt Frederik Sioen van de crisiscel Cultuur er aan toe. “Zo eigen aan de sector is voorbereidingstijd. Het uitblijven van duidelijkheid is niet goed te praten. Dit is dramatisch voor de hele sector. Hoe kunnen wij nu beginnen te plannen? Een event steek je niet in elkaar op de hoek van een tafel in een kwartiertje tijd”, zegt Bruno Schaubroeck van Event Confederation, vertegenwoordiger van de evenementensector.

Halfslachtige oplossingen voor horeca

Ook bij de cafébazen weerklinkt voorlopig geen gejuich. “Dit zijn halfslachtige oplossingen”, zegt Erik Beunckens van de Federatie van Belgische Cafés. “Het is onbegrijpelijk dat de terrassen al om 22 uur dicht moeten, hoewel het samenscholingsverbod pas ingaat om 24 uur. Dat is dan nog twee uur dat mensen kunnen rondhangen”, zegt Beunckens. “Sluiten om 23.00 of 23.30 uur had me veel logischer geleken. Het lijkt erop alsof er bij wijze van compromis een uurtje af werd geknepen, maar dat laatste uur scheelt voor ons wel een slok op de borrel.” Daarnaast blijven er volgens Beunckens nog heel wat zaken onduidelijk. “Mogen we een terras afdekken wegens de grillige weersomstandigheden? Zijn tenten toegelaten die langs twee kanten open zijn?”, zo vraagt hij zich af.

Horeca Vlaanderen reageert dan wel veel positiever. “We zijn opgelucht”, zegt directeur Matthias De Caluwe. Hij is vooral blij dat de regels minder streng zijn dan in Nederland. Daar moeten de terrassen al om 18 uur sluiten. “We zullen er alles aan doen om de mensen veilig te kunnen ontvangen. We kunnen een partner zijn van de handhaving.”

Ook bij de Belgische Brouwers weerklinkt voorzichtig gejuich. “Eindelijk wordt de horeca een concreet perspectief geboden”, klinkt het bij de Belgische Brouwers. “De heropening met duidelijke protocollen, is de beste steunmaatregel voor deze sector. Het is een eerste belangrijke economische stap.” Wel wordt er benadrukt dat het zo spoedig mogelijk volledig heropenen van de horeca “cruciaal” is voor de sector.

Virologen wilden niet versoepelen

De virologen hebben er bij het Overlegcomité voor gepleit om nog niet te versoepelen op 8 mei. Logisch, vindt Margot Cloet, topvrouw van Zorgnet-Icuro. “Normaal gezien zouden er in deze situatie geen versoepelingen mogen komen”. Zelfde geluid bij professor Huisartsengeneeskunde Dirk Devroey. “Dit is vragen om een situatie die niet meer beheersbaar zal zijn. Ik vrees dat we vandaag onze zomer verknoeid hebben.” Viroloog Marc Van Ranst roept dan ook op tot voorzichtigheid. “Vier mensen uit vier verschillende bubbels zonder mondmasker dicht bij elkaar rond een tafel, dat is een risico”, zo heeft hij vrijdagavond gezegd op VTM. Zijn collega Steven Van Gucht volgt hem volledig. “Met vier verschillende mensen aan tafel zitten, houdt toch meer risico’s in dan met vier mensen in de buitenlucht afspreken, op anderhalve meter van mekaar”. Dat heeft de viroloog vrijdag gezegd op VRT NWS. Van Gucht raadt daarom aan om alleen met de leden van je huishouden of met je nauwe contact aan de tafel van een buitenterras te gaan zitten. “We moeten momenteel nog vermijden om te veel verschillende mensen te zien, en te veel verschillende mensen te mengen. Acht mei komt daarvoor nog iets te vroeg.” Biostatisticus Geert Molenberghs