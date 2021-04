Groen wil meer alternatieven voor dierproeven

De Vlaamse regering moet meer werk maken van alternatieven voor dierproeven en op termijn een einde maken aan experimenten die ernstig lijden veroorzaken. Dat vraagt Groen.

Voorzitster Meyrem Almaci heeft hierover samen met twee andere groene parlementsleden een resolutie ingediend in het Vlaams Parlement. Aanleiding is de jaarlijkse Wereldproefdierendag op zaterdag 24 april. Ook dierenrechtenorganisatie Gaia voert in deze periode actie tegen het gebruik van dieren voor wetenschappelijke experimenten.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) zei in een reactie op Gaia dat Vlaanderen een voortrekkersrol speelt om de alternatieven zo veel mogelijk te gebruiken. Maar volgens Groen gebeurt dat nog te weinig. De partij baseert zich daarvoor op de meest recente cijfers, uit 2019. Toen werden in Vlaanderen 253.433 dierproeven uitgevoerd, wat een relatief kleine daling is tegenover 2017, toen er 263.575 waren.