Duitse pers lekt delen van contract over Super League-dossier: zes opvallende onthullingen

Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea, Inter, AC Milan en Juventus, intussen beter bekend als de dirty dozen, deden zondagavond de voetbalwereld op z’n grondvesten daveren met de Super League. Dinsdagavond stortte de Super League alweer in elkaar nadat alle clubs behalve FC Barcelona, Real Madrid en Juventus zich terugtrokken. Intussen lekte de Duitse pers delen van het 23 jaar durende contract uit. Zes opvallende onthullingen kwamen daaruit naar boven.

De Super League blijft voor beroering zorgen. Twaalf clubs kwamen afgelopen zondagavond naar buiten met de plannen om een half open Europese competitie te starten. Intussen trokken zowat alle deelnemende clubs zelf de stekker uit het project na een aanhoudende storm van kritiek uit alle hoeken van de voetbalwereld. Ook ook de bank JP Morgan, die alles zou financieren, keerde haar kar. Intussen lekte ook een deel van het 23 jaar durende contract tussen de twaalf stichtende clubs uit in de Duitse pers. Dat levert enkele sappige details op.

1. Terugtrekken kost 130 miljoen euro

In de contracten die bij de Duitse krant Der Spiegel belandden, staat dat clubs die zich willen terugtrekken uit de Super League maar liefst 130 miljoen euro moeten ophoesten. Dat wil zeggen dat de zes Premier League-clubs, Atlético Madrid, AC Milan en Inter serieus in de buidel zullen moeten tasten aangezien zij zich al terugtrokken. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

2. Real Madrid en Barcelona grootverdieners

Zowel Real Madrid als FC Barcelona kregen meer geld dan de rest. Ze zouden elk nog eens 60 miljoen euro boven de andere inkomsten van de Super League krijgen. Aan het einde van het eerste seizoen zouden ze elk een eerste schijf van 30 miljoen euro krijgen, aan het einde van het tweede seizoen volgt het overige deel. Het verklaart meteen waarom beide clubs zich nog niet hebben teruggetrokken uit het project.

Volgens Real-voorzitter Florentino Perez, die voet bij stuk blijft houden, staat de Super League voorlopig op stand-by. “Juventus en AC Milan hebben de Super League niet verlaten en Real Madrid, Barcelona, Juventus en AC Milan zijn nog steeds in gesprek om oplossingen te vinden. Als dit project niet werktte, zal een ander dat wel doen. Vergeet niet: alle twaalf clubs hebben een bindend contract getekend”, aldus Perez.

3. Minder geld voor Inter, Milan en Dortmund

Inter, AC Milan en Borussia Dortmund (mocht de Duitse club toch willen aansluiten) kregen dan weer minder geld dan de overige clubs. Zij kregen minder zogenaamde ‘infrastructuursubsidies’ dan de rest.

4. Chelsea en Russische link

Chelsea stapte volgens de Duitse krant Süddeutsche Zeitung dan weer niet uit de Super League vanwege haar boze fans, wel na druk vanuit Rusland. Chelsea is in handen van de Russische miljardair Roman Abramovich, die dan weer in contact staat met de Russische president Vladimir Poetin. Gazprom, de grootste Russische holding die voor een groot deel in handen is van de overheid, is de hoofdsponsor van de UEFA Champions League. Het is dus niet onlogisch dat het Kremlin wil dat de Champions League belangrijk blijft.

5. PSG, Bayern en Dortmund toch in Super League?

Ook Paris-Saint Germain, Bayern München en Borussia Dortmund waren uitgenodigd om deel te nemen aan de Super League. Uit de documenten van Der Spiegel blijkt dat zij in laatste instantie weigerden.

6. Uitzendingen?

Enkele grote omroepen toonden interesse om de wedstrijden van de Super League uit te zenden, maar de clubs waren ook van plan om enkele matchen op hun eigen kanalen uit te zenden. Het ging om vier wedstrijden van de reguliere competitie per seizoen die exclusief op de website of op het tv-kanaal van de club te zien zouden zijn. Dat zou voor nog meer inkomsten voor de betrokken clubs zorgen.