“We hadden een mooie dag en in bed nog passionele seks, maar ik herinner me niet hoe ik haar gedood heb”

Roeselare -

Bijna drie uur lang vertelde Pol Mistiaen (46) honderduit over zijn passie voor auto’s, de laatste passionele nacht met Ellen en het bedrog met haar jeugdliefde. Maar zodra het over de cruciale details ging – de ijzeren staaf waarmee hij haar vermoordde – kwam hij niet verder dan een “black-out”. Tot frustratie van de voorzitter. “Het spijt me, maar ik herinner het me écht niet meer.”