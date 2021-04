Man met levenslang rijverbod opgepakt na wilde achtervolging, zoontje zat mee in de auto

Aartselaar / Boom / Rumst - Een 46-jarige man met een levenslang rijverbod is vrijdagnamiddag opgepakt na een wilde achtervolging in de Rupelstreek. De man had al die tijd zijn zoontje (9) naast zich zitten. “De verdachte wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter”, zegt de politie.

De politie van de zone Hekla (Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar) had opgevangen dat een man uit Aartselaar met een levenslang rijbewijs toch nog vrolijk rondreed. “We wisten dat hij ook in enkele andere gemeenten reed, dus hadden we onze collega’s van de zone Rupel ingelicht”, legt de politie uit.

Vrijdag werd de man opgemerkt door een politiepatrouille, die sommeerde hem te stoppen. “Hij negeerde dat bevel en vluchtte weg”, zegt de politie. Wat volgde was een achtervolging door het centrum van Boom, Rumst en Reet. “Onderweg is de man tegen drie andere voertuigen gebotst.”

De achtervolging eindigde in de Hoge Meentochtstraat in Rumst.

Spijkermatten

De vluchtende chauffeur had tijdens zijn dollemansrit zijn zoontje van 9 naast zich in de auto zitten. “Met zijn voertuig probeerde hij meermaals politiewagens en motards van de zone Rupel aan te rijden”, vertelt de woordvoerder van de PZ Hekla nog.

De massaal toegesnelde politie probeerde de man ook tot stilstand te brengen door spijkermatten te gebruiken. Daardoor was een van de banden van de auto langzaam leeggelopen, op het einde reed de man op zijn velg.

“Uiteindelijk heeft hij zijn voertuig achtergelaten, met zijn zoontje erbij”, legt de politie uit. “Zelf vluchtte hij te voet weg, de bossen in. Daar hebben we hem kunnen arresteren.”

De man zal zaterdag voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.