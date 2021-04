Rook Kempense brand drijft af tot in Vlaamse Ardennen

Maarkedal / Ronse / Kluisbergen / Brecht / Wuustwezel - De brand die het natuurgebied Groot Schietveld in het Kempense Brecht teistert, leidt ondertussen zelfs tot rookhinder in de Vlaamse Ardennen. Dat is meer dan honderd kilometer verder.

Alhoewel de Vlaamse Ardennen een hele dag konden genieten van een straalblauwe hemel, kwam er tegen het einde van de namiddag een zware mist en brandgeur opzetten. De lokale brandweer kreeg rond 18 uur verschillende oproepen uit Maarkedal over rookontwikkeling en geurhinder.

Onderzoek van de brandweer wees uit dat het ging om rook afkomstig van de zware brand in Brecht, in vogelvlucht meer dan 100 kilometer noordelijker. Vanaf het hoogste punt van Oost-Vlaanderen in Kluisbergen is de rook goed te zien. Ronse ligt in een soort waas gehuld. Ook op sociale media waren er berichten over brandgeur, zelfs in de buurt van het Waalse Vloesberg en Elzele.