Madeira Club Lara was donderdagnacht met 4-2 te sterk voor Estudiantes de Mérida in de Venezolaanse voetbalcompetitie. Het waren echter de bezoekers die voor het meest opmerkelijke doelpunt zorgden. Toen Cleiderman Osorio bleef liggen nadat hij een schot had geblokt, trapte Christian Flores de bal via de Madeira-verdediger tegen de netten. Goed voor de 1-1 op dat moment, maar Estudiantes ging vervolgens dus onderuit.