“De as van de brand die rondvliegt is zichtbaar op de radar”, zegt weerman Frank Deboosere over de grote heidebrand die voor geurhinder zorgt in de hele Antwerpse stadsregio en ver daarbuiten. “Dat krijg je met deze noordoostenwind.”

“De voorgeschiedenis is duidelijk: het is kurkdroog, met ook een lage luchtvochtigheid”, legt weerman Frank Deboosere uit hoe de brand is kunnen ontstaan. “Dat is typisch in het voorjaar. Dat is het droogste ...