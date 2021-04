Na chaotische week: wie wordt nu wanneer gevaccineerd? Er is wel degelijk nog een volgorde

De vaccinatievolgorde werd deze week een onoverzichtelijk kluwen. Sinds donderdag worden agenten uitgenodigd, zwangere vrouwen mogen zich volgende week melden en gevangenispersoneel komt begin mei aan de beurt. En dat terwijl de campagne voor de risicopatiënten nog maar net begonnen is. Hoe zit het nu?

De theorie is vaak duidelijker dan de praktijk. Dat is bij de vaccinatiecampagne niet anders. In de strategie opgesteld door de taskforce is de volgorde als volgt: eerst de 65-plussers, daarna de risicopatiënten van oud naar jong en daarna de agenten die interventies moeten uitvoeren. Alle andere volwassenen volgen in fase 2. Die gaat volgens de huidige planning begin juni van start.

Het is overdreven om te stellen dat er in werkelijkheid sprake is van anarchie, maar regio’s hebben wel de mogelijkheid om losser om te springen met de volgorde. Via de overschotjes – de vaccins van mensen die niet kwamen opdagen, bijvoorbeeld – konden ook al veel agenten gevaccineerd worden, net als kleuterleiders en kinderverzorgers. Enkele gemeenten lieten zo al leerkrachten en brandweerlui inenten, terwijl zij eigenlijk nog niet aan de beurt zijn.

Daarnaast is er ook voortschrijdend inzicht. Van zwangere vrouwen is inmiddels geweten dat zij meer risico lopen op een ernstig ziekteverloop als ze besmet raken. Uit Amerikaanse cijfers is intussen ook gebleken dat de vaccins voor hen veilig zijn. De Hoge Gezondheidsraad en de taskforce willen hen daarom graag voorrang geven. Als de politiek zijn zegen geeft, kan dat al vanaf volgende week. Vrouwen zullen niet moeten wachten tot hun leeftijdscategorie aan de beurt is. Hoe verder in de zwangerschap, hoe minder tijd er is om te vaccineren. “Vrouwen die 7 maanden ver zijn, kunnen niet wachten tot hun leeftijd aan de beurt is”, zegt Gudrun Briat, woordvoerster van de taskforce.

Half miljoen per week

Andere groepen die afgelopen week naar voren werden geschoven om prioritair gevaccineerd te worden, zijn gevangenispersoneel en onze olympische atleten. Gedetineerden met onderliggende aandoeningen of die al wat ouder zijn, worden intussen ook gevaccineerd. De rest moet wachten tot de algemene bevolking aan de beurt is. Oudere risicopatiënten (60+) worden al volop uitgenodigd.

Vraag is of jongere risicopatiënten nu niet de dupe dreigen te worden van al dat geschuif. “Je kan een vaccin natuurlijk maar één keer geven”, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Maar de vertraging voor hen zou beperkt zijn, hooguit een week. De nieuwe prioritaire groepen zijn al bij al klein en vanaf volgende maand verwacht Vlaanderen een significante toename van de leveringen. “In de eerste week van mei gaan we 470.000 prikjes kunnen zetten”, zegt Moonens. Daarmee naderen we het streefcijfer van een half miljoen per week. Het huidige record staat met 359.000 op vorige week.