Opvallende operatie: 28 paarden geëvacueerd naar buurman door heidebrand

Brecht - Dat een goeie buur beter is dan een verre vriend, werd bij Stal Sterbos op de Brasschaatbaan in Overbroek (Brecht) bewezen. Toen het vuur rond 16u te dichtbij kwam, mocht Christoph Verheyen 28 paarden bij zijn overburen Ben Bevers en Cis De Bruyn zetten.

Springruiter Christoph Verheyen kreeg bij deze opmerkelijke evacuatie hulp van verschillende eigenaars die hun paarden bij hem in Stal Sterbos gestald hebben. Het vuur bevond zich in de late namiddag achter zijn complex. De paarden werden onrustig van de rook. Op advies van de hulpdiensten ging hij naar een oplossing op zoek, wat niet eenvoudig was, omdat er zich ook verschillende hengsten in zijn stallen bevonden.

Overburen Ben Bevers en Cis De Bruyn hebben ook een springstal. Zij stelden hun poorten open. Christoph en zijn klanten mochten hun paarden onder meer in de stapmolen zetten. Sommige dieren bleven gedurende de evacuatie op de vrachtwagen staan. Er hing op dat moment een geelachtig rookgordijn over de omgeving.

Dankbaar

“Het is misschien raar dat we vijftig meter naar de overzijde van de Brasschaatbaan evacueren”, vertelt een klant, die zelf bij de brandweer is. “Maar mocht het vuur de stallen van Stal Sterbos bereiken, dan zal het waarschijnlijk stoppen aan het betonnen wegdek van de Brasschaatbaan.”

Christoph was zijn geburen heel dankbaar. “Bijna dertig grote sportpaarden opvangen is niet evident. Alleen enkele kleine shetlanders zijn achtergebleven, maar die kunnen we indien nodig nog snel gaan halen.”

Christoph Verheyen van Stal Sterbos in de rook met een van zijn geëvacueerde paarden bij zijn overbuur. Foto: kristin matthyssen