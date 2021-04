iPhone plots vol? Dat komt mogelijk door de corona-app

iPhone-gebruikers van coronalert hebben het misschien al gemerkt, maar de app neemt best wat plaats in op uw smartphone. Wat blijkt? Door een bug wordt de ‘cache’ van de app niet geleegd. “Dat is de tijdelijke opslagplaats waar onder meer de anonieme codes die de app uitwisselt met andere apps stockeert”, zegt cryptograaf Bart Preneel (KU Leuven), die de app mee ontwikkelde. “Normaliter wordt die anonieme data na twee weken verwijderd, maar door een bug gebeurt dat niet.” Voor de duidelijkheid: dit heeft geen enkele invloed op de werking van de app of de anonimiteit ervan. “Volgende week lanceren we een update die dat probleem moet verhelpen. Tevens krijgt de app ook heel wat nieuwe functies”, zegt Preneel nog.