Geen hoop meer voor bemanning Indonesische onderzeeër

Er wordt nog altijd met man en macht gezocht naar de KRI Nanggala-402, de Indonesische onderzeeër die sinds woensdag vermist is. Maar hoop om de 53-koppige bemanning te redden is er niet meer. Want de zuurstof is opgebruikt.

Meer dan 25 reddingsschepen kammen een regio van bijna 20 kilometer uit, op zo’n 100 kilometer ten noorden van het eiland Bali. Daar zakte de onderzeeër woensdag tijdens een torpedo-oefening als een baksteen naar de bodem. Er kon zelfs geen noodsignaal meer gestuurd worden, wat laat vermoeden dat de stroom is uitgevallen waardoor de duikboot totaal onbestuurbaar was.

Tot donderdag was er nog een beetje hoop om de bemanning te redden. Maar toen bleek dat de zee daar gemakkelijk 700 meter diep is, terwijl de KRI Nanggala-402 maar gebouwd is om tot maximum 500 meter diepte te duiken. Stafchef van de Indonesische marine Yudo Margono probeerde de nabestaanden nog wat hoop te geven door de stellen dat er voor 72 uur zuurstof aan boord was. Maar de legerleiding hield er toen al rekening mee dat niemand de ramp zou overleven.

Vrijdagavond kwamen familieleden van de bemanning al samen om te rouwen. Onder hen de vrouw en de vader van Gunadi Fajar R (24). Hij was sonaroperator aan boord van de duikboot en zou binnenkort voor het eerst vader worden.

De overheid heeft de familie beloofd om er alles aan te doen om de duikboot te bergen.