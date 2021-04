Virologen zijn bezorgd over de heropening van de terrassen

Virologen Steven Van Gucht en Marc Van Ranst toonden na het Overlegcomité duidelijk dat ze niet helemaal gerust zijn in de heropening van de terrassen.

“Met vier verschillende mensen aan tafel zitten, houdt toch meer risico’s in dan met vier mensen in de buitenlucht afspreken, op anderhalve meter van mekaar”, zei van Gucht op VRT NWS. Hij hoopt dan ook de mensen voorlopig alleen met hun gezin of met hun nauwe contact aan de tafel van een buitenterras gaan zitten. “We moeten momenteel nog vermijden om te veel verschillende mensen te zien, en te veel verschillende mensen te mengen. Acht mei komt daarvoor nog iets te vroeg.”

Viroloog Marc Van Ranst begrijpt dat het Overlegcomité de beslissing genomen heeft om de terrassen te heropenen op 8 mei, maar roept wel op tot voorzichtigheid. Een duurzame verbetering van de cijfers in de ziekenhuizen is er immers nog niet. “Vier mensen uit vier verschillende bubbels zonder mondmasker dicht bij elkaar rond een tafel, dat is een risico. Er mag in de buitenlucht ook geen binnenatmosfeer gecreëerd worden, want ook dat is gevaarlijk”, zei hij op VTM. De viroloog begrijpt dat de regering de beslissing genomen heeft om de terrassen te heropenen. Wij kunnen enkel waarschuwen: pas op.”