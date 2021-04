Waarom iedereen hoopt dat Racing Genk de Beker van België wint

Als Genk zondag de beker wint ten koste van Standard mag het naar de laatste voorronde van de Europa League en is iedereen uit de Champions’ play-off zeker van een Europees ticket. Ook de winnaar van de Europa play-off is dan zeker van een ticket voor Europa.

Normaal gezien krijgt enkel de top drie van de Champions’ play-off een Europees ticket en moet de nummer vier barrages spelen tegen de winnaar van de Europe play-off om naar de tweede kwalificatieronde van de Conference League te gaan. Stel dat Genk de beker wint en het eindigt eerste of tweede in de Champions’ play-off dan kan het de laatste voorronde van de Europa League ruilen voor een ticket voor de groepsfase of voorronde van de Champions League. Als Genk als bekerwinnaar derde of vierde wordt, behoudt de club de laatste voorronde van de Europa League en krijgt de andere ploeg die derde of vierde is het overige Europese ticket. In dat geval is ook de winnaar van de Europe play-off zeker van een ticket, zonder barragematchen. Genk als bekerwinnaar vergroot dus kort samengevat de kansen op een Europees ticket voor zowel de deelnemers aan de Champions’ play-off als de Europe play-off.