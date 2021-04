Kurkdroog, en toen kwamen de militairen schieten: “We moeten ons geen illusies maken: dit is een ramp”

Brecht -

Een smeulende kogel op de kurkdroge lenteplantjes. Meer was er niet nodig om vrijdag 500 hectare natuurgebied in de as te leggen in de Antwerpse Kempen. De schietoefeningen op het militair schietveld van Brecht waren niet verboden, want er gold een brandcode geel. Toch eist provinciegouverneur Cathy Berx een grondig onderzoek. “Want het is niet denkbeeldig dat er enkele onvoorzichtigheden zijn gebeurd.”