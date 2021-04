Eerste reeks versoepelingen op 8 mei, maar wat kunnen we daarna verwachten?

Het staat nu voor 99 procent vast dat we vanaf 8 mei opnieuw een pintje mogen drinken of zelfs eten op een terras. Maar welke versoepelingen mogen we nu nog verwachten. En vooral, vanaf wanneer?

Maandag 26 april:

Niet-medische contactberoepen, waaronder kappers en schoonheidsspecialisten, mogen opnieuw aan de slag. Wel onder strenge voorwaarden.

In niet-essentiële winkels kan je opnieuw winkelen zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden.

Mensen mogen ook elkaar buiten in groepen van 10 ontmoeten.

Zaterdag 8 mei:

De horeca mag de terrassen openen, onder strikte regels. Dat wil zeggen met maximum vier aan tafel. Tenzij je gezin uit meer dan vier mensen bestaat, dan mogen het er meer zijn. Er moet altijd anderhalve meter afstand worden bewaard met de andere klanten. Wie naar het toilet gaat, moet een mondmasker dragen. En er kan alleen aan tafel worden bediend. Personeel moet altijd een mondmasker dragen. Om 22 uur gaat de zaak verplicht dicht.

De avondklok wordt afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod waarbij men ­tussen middernacht en 5 uur ­alleen in de openbare ruimte mag met maximaal drie personen of met leden van het eigen huis­houden (personen die onder hetzelfde dak wonen). Dat geldt voor gans het land, wat tot nu toe niet het geval is. In Brussel start de avondklok al om tien uur.

Evenementen buiten zijn toegestaantot 50 personen, met mondmaskers en het bewaren van afstand. ­Binnen wordt een reeks test­evenementen georganiseerd met zittend publiek.

Sportclubs of jeugdverenigingen mogen buiten opnieuw activiteiten organiseren met maximaal 25 personen, maar zonder publiek en zonder overnachting. Voor kinderen tot en met 12 jaar kan dit met maximaal tien ook binnen. Douchen op de club mag nog niet. De kantine blijft ook toe, een drankje nemen op het terras kan wel.

Een huishouden mag twee personen tegelijk ontvangen, op voorwaarde dat ook die personen tot hetzelfde huis­houden behoren. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.

Pretparken mogen opnieuw de deuren openen.

Foto: Belga

Vanaf juni

Op voorwaarde dat 80 procent van de mensen met een onderliggende aandoening tegen die tijd gevaccineerd is en er nog minder dan 500 bedden op de afdelingen intensieve zorg zijn ingenomen komen er een aantal bijkomende versoepelingen.

Evenementen kunnen binnen of buiten met maximaal 200 personen. Afstand bewaren en een mondmasker blijven nodig.

Sportclubs of jeugdverenigingen mogen buitenactiviteiten organiseren met maximaal 50 personen.

Jeugdkampen met overnachting worden mogelijk met 50 personen. Zo kan de jeugd deze zomer toch op kamp.

Ook kermissen en niet-professionele brocante- en rommelmarkten kunnen opnieuw georganiseerd worden.

Foto: AMG

Juli en augustus:

Over de evenementen voor de zomermaanden juli en augustus, zoals de muziekfestivals, heeft het Overlegcomité nog geen knopen doorgehakt. Er staat wel een nieuw Overlegcomité gepland op 11 mei.